Aurora Ramazzotti | cambiamento fisico in gravidanza | Non mi sta niente

Nel programma è comparso anche Eros, circostanza che ha fatto molto parlare in quanto ... che in questo periodo sta vivendo la gioia di diventare presto nonna, in quanto la suaè ...stenta a crederci, ecco cosa le sta succedendo. Lo spoiler social lascia i fan senza parole.è alle prese con un cambiamento epocale, sui social ha voluto ...Aurora Ramazzotti alle prese con i primi mesi della gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori ...Aurora Ramazzotti è sempre più influencer, mostra il suo ultimo outfit ed è il più apprezzato. L’autunno si fa sentire tutto e Aurora indossa il cappottino, una camicia bianca non infilata nei pantalo ...