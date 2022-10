Alfonso Signorini lancia una frecciatina ad Antonella Fiordelisi | “Sei furba”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022)oggi si è collegato con la Casa per le classiche anticipazioni sulla nuova puntata di questa sera. Ad accompagnarlo nella sua striscia su Canale 5 c’è stata anche, alla quale il conduttore non ha risparmiato una bella. Scopriamo di che cosa si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La stoccata del conduttore versoIl direttore del settimanale Chi in collegamento conle ha chiesto che situazione ci fosse tra Wilma Goich e Nikita Pelizon, dopo le scuse di quest’ultima alla cantante. Secondo l’influencer, la pace è solo fittizia perché l’ex moglie di Edoardo Vianello non ha perdonato la concorrente e anzi mal ...