Roma | ingrana la marcia e investe un agente dopo essere passato col rosso | arrestato

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il conducente di una Fiat Panda, un 43enne, ha creato il panico all’Eur. Prima èal semaforo con il, poi ha cercato di scappare, a seguire ha tentato di investire undella Polizia locale ferendolo e infine ha nuovamente provato, inutilmente, a scappare. Tutto è successo in una manciata di secondi. Una serie di accadimenti che potevano trasformarsi in tragedia se non fosse stata per la prontezza della pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia locale che,varie peripezie, è riuscita ad avere ragione del “fuggitivo”. Gli agenti, infatti, hanno rincorso l’uomo a bordo della Panda e in breve sono riusciti a fermarlo. Il tentativo di fuga Gli uomini della Polizia locale hanno visto che una Fiat Panda superava il semaforo nonostante fosse scattato il. L’uomo quando si è reso ...

ilmessaggero.it

Sono le due facce della Lazio , che in Serie Agol e vittorie a differenza dell'Europa ...Continua gallery %s Foto rimanenti Europa League Le classifiche dei gironi di Europa League La...... Antonio 73 anni, riposa per qualche minuto lungo via Vittorio Emanuele Orlando, nel centro di. Poila marcia tra clacson e gincane. Alle otto di mattina, Piazza Venezia è in fermento. Il ... Roma, commando armato assalta furgone: camionista scappa a piedi per 2 km, caccia ai banditi Niente tuta per la sua prima in panchina, ma nemmeno giacca e cravatta. Il pezzo forte sono le scarpe da ginnastica, con i colori sociali. Daniele De Rossi è stato di parola: ...Non poteva credere ai suoi occhi, non riusciva a capire come il marito avesse potuto tradirla e farlo con una prostituta di 35 anni. Ma anziché parlare con lui, chiedere spiegazioni e decidere se perd ...