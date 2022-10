Ligue 1 2022 23 | vittoria casalinga del Lille | Monaco battuto 4-3

(Di domenica 23 ottobre 2022) Termina 4-3 il match tra, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di/23. La partita è stata decisa dalla reti di Alexsandro, Cabella due volte e Bamba per i padroni di casa. Reti ospiti di Silva, Disasi e Ben Yedder.importante dunque per il, che sale al sesto posto in classifica con 22 punti. SportFace.

