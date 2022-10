F1 | Carlos Sainz | “Russell mi ha buttato fuori | insufficiente la sua penalità Partenza sbagliata? Abbiamo un problema”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sperava in un risultato completamente diversonel GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1. Lo spagnolo della Ferrari partiva dalla pole-position ad Austin e il suo obiettivo era vincere la gara. I suoi propositi però sono sfumati quasi istantaneamente. Lo start dalla sua piazzola non è stato perfetto, contrariamente a Max Verstappen (vincitore del GP) velocissimo e prontissimo., allargando la sua traiettoria in curva-1, ha tentato il contro-sorpasso ai danni dell’olandese della Red Bull, ma ha subìto un colpo sul lato sinistro della parte posteriore della macchina dal britannico George(Mercedes). Lo spagnolo è andato in testacoda e si è dovuto ritirare per problemi tecnici, conseguenze del contatto descritto. Per questo, c’è tanta amarezze nelle parole di ...