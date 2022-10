F1 Austin | Verstappen trionfa per Mateschitz davanti a Hamilton e Leclerc | la Red Bull è campione del mondo costruttori

Va a Maxla vittoria del Gp di, negli Stati Uniti, di F1, davanti ad Hamilton e Leclerc. Incredibile quanto accaduto al ...- Il mondiale di Formula 1 vede Maxsempre più in testa . Il pilota della Red Bull, infatti, si è imposto anche negli , dopo la vittoria del mondiale nelle scorse settimane. Con il ...Con Leclerc penalizzato, la lotta al via sarà tra Sainz e Verstappen: segui la cronaca LIVE della gara degli Stati Uniti ad Austin [ GP USA LIVE ]. Si scaldano i motori in quel di Austin, Texas, dove, ...Sul circuito di Austin Max Verstappen ha conquistato la sua 13esima vittoria del 2022, eguagliando il record di successi in una stagione che apparteneva a Sebastian Vettel e Michael Schumacher. Il due ...