Cosa è il Decreto Crescita? La Juventus ne sta approfittando come non mai

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladeve far quadrare i conti e per farlo sta sfruttando in maniera intensa il, uno strumento davvero prezioso. In questi anni di ristrettezza economiche anche la società calcistica stanno cercando in tutti i modi di far quadrare i conti sempre di più, con il Fair Play Finanziario che sta creando non pochi limiti alle spese, con lache dunque sta cercando di sfruttare sempre di più le agevolazioni derivate dal. AdobeNon è sicuramente semplice riuscire a gestire una società calcistica, soprattutto perché in questi ultimi anni le spese stanno crescendo in maniera a dir poco incredibile. Sono aumentati non poco anche i controlli, per questo motivo diventa assolutamente impossibile poter creare una società dal nulla...