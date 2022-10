Stefania Orlando dopo la rottura con Simone | “Noi donne dobbiamo andare avanti”

(Di sabato 22 ottobre 2022)a Verissimo racconta dellacon: ecco cosa è emerso dalle parole della showgirl L’amata showgirlè stata ospite della nuova puntata di Verissimo. L’ex gieffina lo scorso 16 settembre con un annuncio via social ha rivelato la fine del matrimonio conGianlorenzi affermando: “ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e,un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse ”. Leggi anche –> nikita pelizon parla del rapporto e della malattia della madre ecco cosa ha svelato L’ex gieffina a Verissimo… Laquesto pomeriggio a Verissimo ha ...

... Anna Falchi, Neri Marcorè, Anna Pettinelli, Jimmy Ghione, Violante Placido, Roberto Ciufoli, Gabriele Mainetti, Francesco Montanari, Vittoria Belvedere, Paolo Conticini,, Pascal ...Non è mai facile parlare a cuore aperto di una rottura, di un dolore così grande, della fine di un amore. Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo , per la prima volta in assoluto,ha raccontato la separazione da Simone Gianlorenzi. Sono state tante le notizie che abbiamo letto, comprese le parole dei diretti interessati. Lanon teme la solitudine: sta ...Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Orlando non è riuscita a guardare un filmato che ha ripercorso le tappe fondamentali della lunga ...1:23 Grande Fratello VIP - Stefania Orlando è salva play 54 • di Mediaset 9:34 Grande Fratello VIP - La crisi di Stefania Orlando play 68 • di Mediaset 5:33 Grande Fratello VIP - Il crollo di ...