(Di sabato 22 ottobre 2022)il primo Lobotka di. Il Messaggero intervista il cileno cervello dell’Udinese e della Roma di. «Sì, finalmenteha trovato il nuovo. Lobotka è l’uomo giusto, quello che mi somiglia di più». Il primo giorno con lui? «Tornavo a Udine dal Cile, dove stavo in prestito, ed ero pure infortunato Mi presento al campo e lui stava prendendo a capocciate un muro». Bene. «Si era fatto male Alberto, giocatore fondamentale per quella Udinese che doveva salvarsi. Luciano era disperato». Un bell’impatto, no? Ma poi nel tempo cambiò tutto. «Ho scoperto un uomo vero e unallenatore, che mi ha sempre voluto con sé. Anche in Russia. Con tutto l’affetto, in Russia no». Difetti e pregi di. «Pregi: uomo generoso, onesto, leale, ...

IlNapolista

Quattro anni a Udine, tre nella Roma ., che periodo è stato con'Mi ha cresciuto, mi ha formato. E mi sono divertito'. Il primo giorno con lui 'Tornavo a Udine dal Cile, dove stavo in prestito, ed ero pure infortunato.Con una squadra piccola, per così dire,è riuscito a mettere paura alle grandi d'Europa. ... Mi viene in mente, altro buonissimo calciatore. Ma in campo ci sapevamo stare, giocavamo ... Pizarro: «Spalletti un grande ma sbrocca senza motivo. Fece scappare un laziale che ci insultava» - ilNapolista Quattro anni a Udine, tre nella Roma. Pizarro, che periodo è stato con Spalletti «Mi ha cresciuto, mi ha formato. E mi sono divertito». Il primo giorno ...«Bellissimi, come del resto per tutti i sette anni del periodo romano. Spalletti mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, penso che senza di lui non avrei mai fatto la carriera che poi sono riuscito a ...