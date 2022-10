Pizarro | “Spalletti a volte si arrabbia a vuoto Roma-Napoli? So già come andrà”

L'ha scoperto e lanciato a Udine e l'ha voluto con sè a Roma.era il play ideale dima ora sembra che il cileno abbia trovato un degno erede in Lobotka . Lo ammette lo stesso ex centrocampista parlando a il Messaggeroelenca difetti e ...David, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Queste le sue parole: Quattro anni a Udine, tre nella Roma., che periodo è stato con"Mi ha cresciuto, mi ha formato. E mi sono divertito". Il primo giorno con lui "Tornavo a Udine dal Cile, dove stavo in prestito, ed ero pure infortunato. ...Le parole di David Pizarro, per tanti anni il regista della Roma di Spalletti Parla il regista cileno David Pizarro, ex calciatore giallorosso sotto la guida di Luciano Spalletti, attuale tecnico del ...Le sue parole: "Uno come Dybala non lo sostituisci facilmente. Zaniolo deve avere pazienza e fiducia in se stesso. Sarà un simbolo della Roma" ...