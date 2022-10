Milan | Tatarusanu | «Con Maignan abbiamo un buon rapporto»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le parole didopo la vittoria delcon il Monza: «La migliore risposta alle critiche è sul campo» Ciprianha parlato a DAZN dopo-Monza. CRITICHE – «Nel calcio, anche per la squadra, ci saranno sempre commenti positivi e negativi. La migliore risposta è sul campo e oggi ho mostrato quello che posso fare».– «untra di noi, parliamo dopo le partite e anche in allenamento. Era in grande forma, mi dispiace». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

