Meteo | pioggia al Nord e caldo al Sud

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le previsioniindicanosu diverse regioni italiane nel corso del fine settimana. Tornano i temporali su parte del nostro Paese per effetto del transito di una perturbazione atlantica. Si tratta dell’unica distrazione da parte dell’alta pressione africana che ormai da oltre una settimana soggiorna sull’area del Mediterraneo. E fa sì che ilcoinvolga, con il suo carico di calda stabilità , gran parte d’Italia. Questi giorni del fine settimana in corso, del 22 e 23 ottobre, saranno dunque caratterizzati da un’atmosfera leggermente diversa rispetto a quella degli ultimi giorni appena trascorsi. E sarà pure consigliabile tenere un ombrello a portata di mano in quanto su almeno tre regioni potrebbe piovere intensamente. In particolar modo al. Foto Twitter @NotizieGià nel corso di ...