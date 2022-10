Mancini | «In Nazionale porte aperte per tutti Zaniolo e Raspadori…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il CT dell’Italia Robertoha parlato ai microfoni di Rai2 parlando anche delle possibili scelte in otticaLe parole del CT Robertosui calciatori convocabili in: CONVOCABILI – “Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede. Raspadori lo abbiamo portato all’Europeo che aveva poche partite in A, ma ha qualità importanti. È un ragazzo molto intelligente e anche questo è un vantaggio. Kean può giocare come prima e seconda punta, con noi ha giocato anche da esterno ed è andato bene” . L'articolo proviene da Calcio News 24.