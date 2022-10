(Di sabato 22 ottobre 2022) Putin forse ci credeva davvero, e così per “proteggere” la lingua russa ha finito per radere al suolo intere città russofone

La Stampa

... in grado di tirare fuorisei realmente: " La fragilità si ... passa per la fiducia e'amore. Il Talento di Mr. Crocodile: Il ... Il design di Lylerichiesto quasi un anno ed è stato portato a ...Non chepreceduto, Dario Franceschini, avesse più titoli di lui, ma è come se'Ulivo a suo tempo avesse chiamato Sorgi o Borrelli o magari lo stesso Curzi: ve lo immaginate E poi un ... Ma chi l’ha detto che i russofoni stanno con Mosca Il grande equivoco della guerra in Ucraina