Liverpool | nuovo scivolone | i Reds cadono anche con il Nottingham Forest

(Di sabato 22 ottobre 2022)per iche perdonocontro il: altro passo falso per la squadra di Klopppasso falso delche viene sconfittodalper mano di una rete di Awoniyi ad inizio ripresa. Per la squadra di Jurgen Klopp è la terza sconfitta in dieci partite di campionato che, con 4 successi e 3 pareggi, fa stazionare isoltanto al settimo posto in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

