(Di sabato 22 ottobre 2022) In Finlandia a breve potrebbe essere dato il via libera alla costruzione di unlungo il confine con la Russia. Ad annunciarlo è stata la premier Sanna Marin, sicura di una rapida approvazione della sua proposta in parlamento. Una mossa, quella di Helsinki,soprattutto a fermare possibili future ondate di profughi dal territorio InsideOver.

InsideOver

...questi insulti) perché aveva deciso di erigere il famosoper non far entrare i migranti. Costruiamo ponti, non muri, gridavano appassionati i progressisti. Ora Sanna Martin, premier, ...Unlungo il confine tra Finlandia e Russia. È l'iniziativa del governo di Helsinki per proteggere ...chilometri lungo il confine con la Russia sarà costruita dalla guardia di frontiera... Il muro finlandese che (questa volta) non divide l'Europa Per impedire l'ingresso di profughi dalla Russia, la premier della Finlandia, Sanna Marin, costruirà un muro come Trump e Orban ...Pietro De Leo 21 ottobre 2022 Niente muri, ma ponti. Chi ricorda il famoso mantra della sinistra dell’accoglienza Bene, rimane, ovvio, ma solo quando va sbandierato nei confronti degli altri. Accade ...