Atp Stoccolma 2022 | Tsitsipas-Rune la finale | Ruusuvuori e De Minaur battuti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Stefanose Holgersi giocheranno ladell’Atp 250 di(Svezia). I due hanno rispettivamente battuto in semiEmile Alex Deper arrivare all’atto conclusivo. La giornata si è aperta con la rimonta disu De: grande successo del giocatore danese che la spunta con il punteggio di 4-6 7-6 7-5. Qualche chance di troppo non sfruttate dal NextGen scandinavo nel primo parziale che costano care, mentre nel secondo parziale rimonta da 1-3 e gioca un tiebreak impeccabile. La lotta prosegue nel terzo set, maha la meglio con il break ottenuto nel dodicesimo gioco. Convincente anche la prova diche ha raso al suolo ...

Nella parte bassa, infatti, primo turno tra l'australiano Alex de Minaur e il danese Holger Rune che, contemporaneamente, è anche semifinale in quel di. E, per di più, tre match su quattro ......5 Una battaglia senza esclusione di colpi la prima semifinale del tradizionale torneo di, ... questi stessi due giocatori si affronteranno di nuovo tra pochi giorni al primo turno dell'500 ...Holger Rune ha centrato la finale all'ATP 250 di Stoccolma. Il danese, matematicamente sicuro di disputare a Milano le Intesa Sanpaolo Next Gen ...Holger Rune è il primo finalista del torneo Atp 250 di Stoccolma. Il baby campione danese, sicuro protagonista delle Next-Gen Finals di Milano, ...