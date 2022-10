Wanda Nara l’ha fatto davvero | L-Gante beccato | Icardi furioso

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) . Nuova puntata delle telenovela che riguarda il trio argentino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMe L-continuano ad essere al centro del gossip. Dopo la rottura con, la modella e showgirl argentina ha deciso di avventurarsi in un’altra situazione al limite Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.