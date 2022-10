Ultime Notizie – Governo Meloni | Conte | “Segnali preoccupanti | anche su diritti”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Auguri di buon lavoro a Giorgia, prima donna Presidente del Consiglio, e al nuovo. La lista dei Ministri conferma, però – e non possiamo tacerlo – alcunigià emersi dalle indiscrezioni dei giorni scorsi”. Così Giuseppe, leader del M5S, sui social si esprime dopo l’incarico conferito a Giorgiache ha reso nota la lista dei ministri. “Crosetto che passa direttamente dalla rappresentanza di interessi di industrie che operano nel settore della Difesa al Ministero competente, a garanzia di una sicura corsa al riarmo; Forza Italia alla guida degli Esteri dopo le gravi esternazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina; e poi ancora altrisparsi che preannunciano un brusco arretramento nel percorso di riconoscimento ...

