Salerno | la Polizia esegue l’espulsione di uno straniero irregolare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella tarda serata di giovedì 20 ottobre 2022, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti al contrasto di attività illegali, diretti dal Questore died eseguita dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul lungomare cittadino, l’Ufficio Immigrazione della Questura diha eseguito un’altra espulsione con conseguente trattenimento presso il Centro Permanenza e Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza). Lo, D. L., di 30 anni, è nato in Gambia ed era già stato arrestato dalla Squadra Mobile die condannato in via definitiva per reato di spaccio di stupefacenti. Con numerosi alias era riuscito a permanere in manieranel nostro Paese dal 2016: arrestato e scarcerato tre ...