Roma Femminile | parte bene la prima Champions | vittoria con lo Slavia Praga

Commenta per primo La Champions League dell'Asinizia con il piede giusto. Nella prima uscita internazionale nella storia del club, le giallorosse si impongono 1 - 0 contro lo Slavia Praga, portandosi in testa al gruppo B insieme al ...Polten , che mercoledì saranno le prossime avversarie della. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Leggi ...Una rete di Giacinti nella ripresa vale la prima sofferta vittoria nella fase a gironi di Champions. Prova di carattere e un Francioni tanto romanista ...La prima volta è sempre speciale e così è stato per la Roma Femminile. Le ragazze all’esordio nella Women Champions League hanno battuto lo Slavia Praga. Decide una rete di Haavi realizzata a metà rip ...