Moto3 | GP Malesia 2022 | miglior tempo di Dennis Foggia nella prima sessione di libere

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Comincia nel segno diil fine settimana dellanel Gran Premio della. Il pilota italiano del Team Leopard ha firmato ildi prove(2’12”226), realizzando il crono proprio nei secondi finali, quando tutti i piloti hanno cercato il time-attack. Seconda posizione per il giapponese Ayumu Sasaki (Sterilgarda Max Racing), che ha accusato un ritardo di soli settanta centesimi da. Terza piazza, invece, per lo spagnolo Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), staccato di oltre sei decimi dalla vetta della classifica. Una buonissimaper Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), che ha concluso al quarto ...

Foggia insegue lo spagnolo ad appena due punti di distanza (225 per lo spagnolo, 223 per l'azzurro), un distacco minimo che già domenica, in gara (a seconda del risultato, naturalmente), potrebbe ...Calendario test pre - stagionali e stagionali MotoGP, Moto 2 eCLASSE DATA CIRCUITO MOTOGP 8 novembre 2022 Valencia, Spagna 5, 6, 7 febbraio 2023 Sepang,10, 11, 12 febbraio 2023 Sepang,... Moto3, penultimo appuntamento stagionale in Malesia: titolo già nelle mani di Guevara, Foggia e Garcia in lotta per il secondo posto Moto3 Malesia Sepang Prove Libere 1 - Dennis Foggia si è aggiudicato il primo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia classe Moto3, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022. Il pilo ...È stato con il sole che splende nel cielo e la pista asciutta che il Gran Premio della Malesia è iniziato questo venerdì. Dennis Foggia ha dato il tono segnando il miglior tempo delle prime prove libe ...