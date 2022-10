L’ex primo ministro pachistano Imran Khan è stato espulso dal parlamento per corruzione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È il politico più popolare del paese: per la commissione elettorale è responsabile di non aver dichiarato doni ricevuti dall'estero

... come nella lezione dell'presidente del Parlamento, scomparso ... "'essenza della democrazia è la partecipazione dei cittadini, ma ... "Metteva inpiano i giovani, il suo tema forte è stato il ...Il ritorno di BoJo A spingereministro, specialista in resurrezioni politiche malgrado le critiche dei non pochi detrattori e gli scandali che continuano a inseguirlo, sono oggi tutti i ...