Fiorentina-Inter domani in tv | canale | programma | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere in diretta tv e, valida per l’11esima giornata di. Incontro che chiude il sabato di anticipi: le ultime due sfide al Franchi hanno visto uscire vincitori i nerazzurri, che arrivano con i favori del pronostico anche a questo appuntamento. I Viola di Italiano devono infatti risolvere soprattutto i problemi offensivi, e sperano di poterlo fare già a partire da questa partita. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 22 ottobre, con la partita che sarà visibile in tv su Sky, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace.