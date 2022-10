(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Duplice donazione multi-organo in unaall’ospedale di. Nell’ultimanel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di, Asl Napoli 3 Sud, direttore generale Giuseppe Russo, coordinata dal dottor Raoul Vincenti, sono stati effettuati due interventi di prelievo multiorgano. Il 14 ottobre 2022 è stato eseguito il primo intervento per il prelievo didalla paziente R.C.C., medico di 64 anni, morta in seguito ad una emorragia cerebrale e che in vita aveva espresso la volontà di donare i propri. Il giorno 20 ottobre 2022 è stato eseguito il secondo intervento per il prelievo didal paziente S.G. di 48 anni morto in seguito ad un incidente sul lavoro. Gli interventi, che hanno coinvolto ...

Agenzia ANSA

Alla conclusioneshowcooking dibevande tipiche dell'Africa Occidentale a cura dell'Associazione ... con il sostegno della Fondazione CRC che raddoppierà lericevute. Il progetto "Nutrire ...Lee i biglietti del concerto I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita ... in accordo con le amministrazioni interessate, lancia anche un appello per donare tramite i... Due donazioni di organi a Nola nel giro di una settimana PADOVA/ROSA' - Due assegni per un totale di 13mila euro sono stati consegnati alla Fondazione «Città della Speranza» di Padova, primo centro europeo per la ricerca ...(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Duplice donazione multiorgano in una settimana all'ospedale di Nola. Nell'ultima settimana nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Nola, Asl Napoli 3 Sud, di ...