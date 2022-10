“Buona cosa…” | Inter | il giudizio su Zhang non lascia dubbi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo un inizio difficile l’di Simone Inzaghi sembra essere in ripresa. Domani sera i nerazzurri affronteranno la Fiorentina.e Milan sono due delle più grandi squadre italiane. Nell’ultima stagione di Serie A le due squadre hanno duellato fino alla fine per il titolo e a Milano si è creato grande entusiasmo tra i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Questo weekend proveremo quelle del 2023 e saranno un buon test per vedereci serve e in... La Mercedes invece ha recitato da comparsa o poco più, anche se grazie a unacostanza di ...L'obiettivo dell'incontro è di far comprendere ai futuri genitorisi intende per 'nascita', garantendo così una scelta consapevole e condivisa del luogo in cui dare alla luce il proprio ...