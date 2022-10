Bimbo ucciso a Cardito | ergastolo per patrigno e madre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte di Assise di Appello di Napoli (seconda sezione, presidente Alfonso Barbarano, giudice a latere Davide Di Stasio) ha confermato la condanna all’per Toni Essobti Badre per l’omicidio del piccolo Giuseppe, ilpicchiato a morte, anche con un bastone, il 27 gennaio 2019, a, in provincia di Napoli, e per il tentato omicidio della sorellina. Stessa condanna anche per la mamma di Giuseppe, Valentina Casa, che in primo grado era stata condannata a sei anni di reclusione. Determinante è per la decisione, è stato il comportamento di Valentina che non ha impedito l’omicidio del figlio .Al termine del primo grado di giudizio Essobti e Casa erano stati condannati rispettivamente all’e a sei anni di reclusione. Lo scorso 10 giugno, il sostituto ...