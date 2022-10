Verona | trovati morti in auto i due giovani scomparsi lunedì sera

Lui era originario di Taranto ma viveva adove lavorava come pizzaiolo. I genitori della ragazza non hanno creduto neanche per un momento all'allontanamento volontario della figlia. Il padre ...La vettura e i corpi sono statistamane, in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi (). L'utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da ...(Liberoquotidiano.it) Se ne è parlato anche su altre testate Sofia Mancini, scomparsa a 20 anni dopo la serata in discoteca a Verona: si è allontanata con un ragazzo appena conosciuto IL RITROVAMENTO ...I due ventenni scomparsi a Verona lunedì sera, dopo aver trascorso una serata in discoteca sulle Torricelle, sono stati trovati morti nella loro auto distrutta in una scarpata ai lati della statale 45 ...