Samsung presenta un sensore inedito da 200 Megapixel | non arriverà su S23 Ultra

il suo terzo sensore fotocamera per smartphone da 200 MP : si chiama ISOCELL HPX , e arriva dopo il capostipite HP1 e il più recente (ma un pochino meno prestigioso) HP3. Pare che, ...TikTokil nuovo progetto StemDrop, una music factory simile a X Factor per lanciare il guanto di ... Con la collaborazione die Universal Music, la piattaforma cinese va alla ricerca dei ...Amazon ha presentato in Italia la prima denuncia penale a livello europeo, la prima causa civile in Spagna e altre 10 azioni legali negli Stati Uniti, confermando il suo impegno nel proteggere i clien ...Le lingue che non hanno una componente scritta rappresentano un problema per i sistemi di traduzione automatica: Meta prova a superare l'ostacolo per preparare il terreno a ulteriori sviluppi futuri ...