RoFF17 | The Menu | recensione del thriller prêt á manger con Ralph Fiennes | Anya Taylor Joy e Nicholas Hoult

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il mondo dell’alta cucina fa da sfondo a The, la satira in salsadi Mark Mylod conJoy epresentata nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma Un’isola incontaminata, un bellissimo ristorante 3 stelle Michelin guidato da uno dei più talentuosi chef al mondo e una cena che si preannuncia essere indimenticabile. Thedi Mark Mylod è il piatto che non ci si aspettava della 17ª Festa del Cinema di Roma, ma state attenti a come decidete di gustarlo. La cena è servita Margot (Joy) e Tyler () sono una giovane coppia che si frequenta da poco e che ha deciso di concedersi una ...