Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022)Fox venerdì 21. Un altro Venerdì die siamo quasi alla fine del mese, ma anche al weekend! Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni(e s) per lavoro e denaro: classifica e previsioni PrevisioniFox: Ariete, Toro e GemelliFox Ariete: Incontri favoriti ma è probabile che arrivi una giornata un po’ nervosa, quella di domenica. Nell’ambito del ...