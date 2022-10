Orionidi | le stelle cadenti d' autunno | ecco quando vederle

Occhi rivolti verso il cielo , perché stanotte, a partire dalla mezzanotte, si attende lo sciame delle, le meteore, che raggiungeranno il loro picco con 15/20cadenti all'ora. Il loro nome deriva dalla costellazione di Orione dalla quale sembrano provenire, almeno se osservate dalla ...Pronti per una pioggia di meteore Il 21 e 22 ottobre 2022 sarà il momento migliore per osservare (anche a Messina) le, le famosecadenti d'autunno . Vediamo tutti i dettagli, le previsioni meteo e qualche consiglio su dove andare a Messina per ammirarle al meglio. Lenon cadono solo d'estate, ...Non avete visto le stelle cadenti a San Lorenzo Niente paura, anche ad ottobre ci sono alcune meravigliose possibilità: arrivano le Orionidi ...È possibile scorgere le Orionidi orientativamente tra il 2 ottobre e il 7 novembre, con un picco tra il 20 e il 23 ottobre.