MotoGP su TV8 | GP Malesia 2022 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Motomondiale sta affrontando la propria metaforica ultima curva, dopodiché imboccherà il rettilineo conclusivo verso la bandiera a scacchi del. Il penultimo atto stagionale andrà in scena domenica a Sepang, dove si tornerà a correre il Gran Premio di. Anche questo appuntamento, come tanti GP asiatici, ha segnato il passo nel 2020 e 2021 a causa della pandemia, rientrando in calendario nell’annata corrente. Va però sottolineato un fatto. A differenza di Buriram, Motegi e Phillip Island, questo contesto è già stato “riscoperto” dai centauri a febbraio, quando lavi ha svolto una sessione di test collettivi. Non si tratta di un fatto banale, perché significa avere già una base per i set-up da utilizzare. È anche vero che, nell’arco di otto mesi, le moto sono state evolute. È però sempre buona cosa avere dei punti di ...