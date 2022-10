Milan | ecco qual è la più grande insidia per Leão

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La trattativa per il rinnovo del contratto disarà lunga e difficile per il. Tra le tante insidie c’è...

Tuttosport

Ma ilnon può aspettare il 2024, rischiando concretamente di perderlo a zero.perché la situazione già in questo prossimo mercato di gennaio potrebbe prendere una piega dolorosa per il ...- Monza sarà diretta da Marinelli , a Fabbri tocca l'anticipo del venerdì Juventus - Empoli .nel dettaglio il quadro ... "Shakerare" il Milan, ecco l'obiettivo di Cardinale In tanti sentono “profumo d’intesa”, in pochi “puzza di bruciato”. Ma al di là dei titoli di giornale e dei giochi di parole sull’odore della trattativa, il fiuto della notizia impone una riflessione ...Il Milan dovrà fare i conti ancora con un altro stop di Mike Maignan. Il portierone francese dei rossoneri era ...