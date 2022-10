Tiscali Notizie

Su questi punti saremo vigili e non accetteremo arretramenti e ambiguità", ha detto il segretario del Pd, Enrico, al termine delle consultazioni dal Capo dello Stato , Sergio Mattarella, ...Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, dopo le consultazioni al. 20 ott 19:53 Consultazioni, anche Tajani farà parte della delegazione Fi Anche il coordinatore nazionale di Forza ... Letta al Colle: preoccupazione per ambiguità maggioranza su Ucraina Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'Italia deve essere un Paese affidabile e quindi vuol dire che non cambia campo, che è quello di chi condanna la Russia e Putin e che sostiene l'Ucraina". Così ...“Le parole espresse nelle ultime ore dal presidente Berlusconi e dal presidente Fontana hanno fato suonare un campanello d’allarme sul posizionamento dell’Italia”. Così Enrico Letta al Colle con la ...