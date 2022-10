Jerome Boateng in tribunale | per il difensore richiesta la condanna di un anno e mezzo

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’exdel Bayern Monaco,, è attualmente neldistrettuale di Monaco per il processo di appello dopo ladel settembre 2021. Qui sta pagando una multa di 1,8 milioni di euro per aver ferito intenzionalmente la sua ex fidanzata con un colpo all’occhio sinistro durante una vacanza ai Caraibi nel 2008. Secondo quanto riportato da Focus Online e Bild, ildovrà tornare anche domani in, con ladia uncon sospensione della pena per, il quale ha presentato ricorso. Stessa cosa ha fatto l’avvocato del giocatore, che avrebbe voluto l’assoluzione completa. SportFace.