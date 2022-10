Giorgia Meloni | Europa e atlantismo | chi non li condivide è fuori dal governo

Leggi su agi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - "Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell'e dell'Alleanza atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, a costo di non fare il".affida a una nota la linea estera che condizionerà il suo esecutivo sciogliendo ogni dubbio e intervenendo dopo le frasi di berlusconi contenute nei due audio pubblicati oggi. "L'Italia con noi alnon sarà mai l'anello debole dell'occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ...