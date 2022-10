Fratelli d' Italia esplode e il Pd trema | la prima Supermedia dopo il voto

Pagella Politica

L'accelerazione finale è tanto robusta che a metà pomeriggio non solo dal quartier generale did'filtra un malcelato ottimismo , ma con il passare delle ore prende sempre più corpo l'ipotesi che, quando verrà convocata per ricevere l'incarico, Giorgia Meloni possa accettarlo ...Tratto dalla pièce 'La palestra' di Giorgio Scianna e sceneggiato daiD'Innocenzo, ... L'economia circolare ante litteram nasce proprio venticinque anni fa in, con l'istituzione del ... Da dove nasce l'amicizia tra Vox e Fratelli d'Italia e quanto è solida I risultati della prima Supermedia dopo le elezioni del 25 settembre, realizzata da YouTrend/Agi conferma Fratelli d'Italia in vetta alla ...«Oggi difendere la farmacia italiana significa difendere il diritto alla salute del popolo italiano. Non è difesa di interessi di bottega o attività lobbistica: mentre in pandemia altre professioni sa ...