Coppa Italia | dove vedere Bologna-Cagliari in tv e streaming

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandoingratis, sfida valida per i sedicesimi di finale di. Le due squadre scendono in campo giovedì 20 ottobre 2022, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. I padroni di casa si trovano attualmente in una situazione delicata, che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Se a 1,97 c'è il riscatto dell'Udinese in casa contro il Torino dopo l'eliminazione dalla, la partita più romantica del weekend di Serie A è però quella di San Siro tra Milan e Monza , ...BOLOGNA - Bologna e Cagliari lo scorso anno si sfidano per la salvezza, stasera invece, alle 21, si giocano il pass per gli ottavi di finale di, dove ad attendere la vincente c'è la Lazio di Maurizio Sarri. Thiago Motta , subentrato a Sinisa Mihajlovic, è ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina rossoblù e ha ...Formazioni ufficiali Bologna Cagliari: le scelte dei due tecnici per il match valevole per il Secondo Turno di Coppa Italia... Udinese Torino, i precedenti e le curiosità del match che andrà in scena ...Liverani stravolge il Cagliari per la sfida con il Bologna, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, facendo rifiatare chi ha tirato ininterrottamente la carretta e dando, allo stesso tempo, un’oppo ...