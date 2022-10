Calenda | ' Il governo Meloni durerà poco | non sono d' accordo su nulla'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Elezioni anticipate o il cosiddetto Terzo Polo (che terzo polo non è) è pronto a dare una mano alnero - nero? 'Il, nond'su, sulla politica ...

Ore 15:16 -: Rischio non fascismo ma sabotaggio Berlusconi - Salvini 'È unchiaramente di destra con una premier che si è fatta largo da sola, questo è un fatto positivo per tutta l'......partito e si vedra' se per Giorgia Meloni prevalgono gli interessi di partito o quelli del. ... Lo ha detto il segretario di Azione Carloparlando con i giornalisti a Firenze a margine ...