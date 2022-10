Audio di Berlusconi | Lupi | ' Problemi con Forza Italia ma il governo avrà la fiducia'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole di Silviosulla Russia e Putin non minano la nascita del. Ne ha parlato il leader di Noi con l'Maurizioin un'intervista al Corriere della Sera. "Ildi ...

...questa scelta e le parole di, così come le abbiamo ascoltate, non le condivido e non la modificano". Lupi si domanda "chi vuole indebolire la nascita di questo governo facendo uscire...... ovviamente costretti a diffondere queste notizie, è di chi usa questi metodi di dossieraggio indegni di un Paese civile', ha aggiunto. NUOVOSHOCK Silvioattacca ...Tra gli effetti collaterali degli audio di Silvio Berlusconi diffusi dall'agenzia LaPresse c'è quello che riguarda gli applausi di chi ...Maurizio Lupi sugli audio di Berlusconi si domanda «chi vuole indebolire la nascita di questo governo facendo uscire audio rubati o estrapolati dal contesto».