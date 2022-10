A San Giuliano Terme arrivano book sharing e book crossing negli spazi pubblici

Il Cittadino

Di Maio e Scatena: 'Postazioni recuperate dalle cabine telefoniche dismesse, saranno distribuite sul ...Il pubblico potrà accedere liberamente agli impianti sportivi in cui si svolgeranno le gare: la polisportiva Salicetae la Piscina "Fanti" di Corso Cavour 28. Nella giornata odierna di ... SAN GIULIANO Era ai domiciliari e spacciava in “smart working” Il fermato si trovava agli arresti domiciliari sempre per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Dall’estate sono quattro le persone arrestate dagli agenti locali per cessione di droga ...Questa sera andrà in onda una puntata di Amore Criminale su Rai3 dove sarà raccontata la storia di Antonia Bianco, la donna di 43 anni che è stata ...