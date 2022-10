Sampdoria | Ferrero a rischio Daspo dopo la partita con la Roma

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Massimoha varcato i cancelli del Ferraris senza pass: l’ex presidente dellaMassimopotrebbe ricevere ilper essere entrato al Ferraris in occasione della gara tra. L’ex presidente blucerchiato ha varcato i cancelli dello stadio senza essere in possesso di un titolo d’accesso. Il pass nominale (lo stesso che hanno i membri del CdA) non è stato rilasciato in favore di, il cui gesto sarà sottoposto all’attenzione del questore. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

" Via dall'UCgli infami, bugiardi e leccaculo di", parole dure quello dello striscione, la cui foto è comparsa sui social. Concetto chiarissimo. I tifosi vogliono trasparenza ..."Via dall'UCgli infami, bugiardi e lecca...di". E' la scritta apparsa stamani su uno striscione firmato dai tifosi della 'Sud' sotto la sede della società blucerchiata a Genova. Conferma il ...Parla della possibile cessione della Sampdoria, Pietro Vierchowod, e non nasconde tutte le sue perplessità sullo sceicco Al Thani ...In questa edizione del Tg Sampdoria, che vede in studio Francesco Flachi, il "derby" degli striscioni a Genova: pro Ferrero dei genoani e contro alcuni dirigenti legati a Ferrero da parte dei sampdori ...