Roma | Nela | «L’attacco è un problema»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le parole di Sebinosuldella: «Attualmente è un, ma ci sono giocatori importanti» Sebino, intervistato dal Messaggero, ha parlato della situazione attuale deldella, in crisi di gol e con il Napoli all’orizzonte. Di seguito le sue parole. «è il limite attuale della, ma ci sono nomi importanti: Abraham la scorsa stagione ha segnato 27 gol, Belotti ha esperienza… Zaniolo deve leggere meglio alcune situazioni di gioco. Mourinho lo sta gestendo con enorme cura: avere le spalle protette da un allenatore come lui è un’opportunità unica. Un altro giocatore chiave è in difesa e si chiama Smalling: ragazzo serio e grande calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

A Il Messaggero: "Il Napoli ha il miglior centrocampo d'Europa. Spalletti prima o poi vincerà lo scudetto. Lo merita: le sue squadre non sono mai banali". Il Messaggero intervista Sebinoper- Napoli , in programma domenica all'Olimpico.parla di Kvaratskhelia. Il Napoli sbarca all'Olimpico in vetta alla classifica, imbattuto e già qualificato con due giornate di ...E' stato una bandiera dellaha giocato anche nel Napoli. Chi meglio di Sebinoper presentare il big - match di domenica all'Olimpico L'ex terzino parla al Messaggero e parte da Kvaratskhelia . Peril Napoli è ...