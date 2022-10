PAOK-Sassari stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023 basket

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere inmateco-Banco di Sardegna, sfida valida come seconda giornata delladi. Dopo la sconfitta contro Unicaja nella partita inaugurale, gli uomini di coach Bucchi sono attesi dalla trasferta contro i greci, che invece hanno ceduto al Digione. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 19 ottobre, con la partita che verrà trasmessa insu Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO SportFace.

Nel girone di Champions ilè a zero punti come la Dinamo, avendo perso alla prima contro Dijon per 67 - 70. Entrambe le squadre, dunque, cercano la prima vittoria.dovrà fare a meno ...Tra le fila del(da sottolineare che la squadra di Aristeidis Lykogiannis è reduce dal successo in campionato contro l'Aris), i giocatori più pericolosi saranno sicuramente il tiratore olandese Yannick Franke, ...Riscatto è la parola d'ordine per la Dinamo Banco di Sardegna, che mercoledì alle 18.30 ritorna in campo a Salonicco nella seconda giornata di Champions league. (ANSA) ...L’appuntamento è per domani alle ore 18:30: vietato mancare! Alla viglia del match, sono state queste le parole di coach Bucchi (fonte: dinamobasket.com): “Voglio un atteggiamento diverso da parte del ...