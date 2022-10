Motocross | Tony Cairoli sarà il nuovo Team Manager di KTM in MXGP

Per l'Italia quindi, prestazione che poteva essere preventivata ma che poteva anche meritare il podio , con la leggendaCairoli che tornava in azione dopo aver corso negli States in questo ...Alle spalle dello spagnolo si posiziona il nostroCairoli, primo degli italiani: buona prova per il siciliano al rientro nelle corse di. Nei primi sette ci sono sette nazioni ...KTM are pleased to announce that nine-times world champion Tony Cairoli will become Red Bull KTM Factory Racing Team Manager. The 37-year-old, who was still competing at the highest level with AMA Pro ...Rins has snatched a stunning victory at the Australian Grand Prix after a last-lap pass on new championship leader Francesco Bagnaia. Bagnaia, who dropped to third behind a resurgent Marc Márquez on a ...