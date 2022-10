L’Arco di Traiano | prospettive di studio e di valorizzazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCome ogni anno, anche in questo 2022 l’Archeoclub di Benevento celebra, il 25 ottobre, il suo “Giorno dei Sanniti” con un convegno di studi che, in questa occasione, sarà dedicato aldi. Di recente gli studi su questo monumento sono progrediti con nuove ricerche e pubblicazioni, così che, mai come in questo periodo, è intenso il rapporto dei beneventani con il monumento simbolo della città. Ciò ha avuto come riflesso una maggiore sensibilità verso i problemi di una corretta conservazione del monumento e di una sua miglioreanche in prospettiva turistica. In questa direzione va anche il recente progetto del Ministero della Cultura, di far dichiarare Patrimonio dell’Unesco il percorso della via Appia. È ovvio che per Benevento questo significa far inserire nell’elenco del patrimonio ...