Istituti bancari - La mobilità al centro anche per BNP Paribas

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le soluzioni disono sempre più importanti nelle attività delle b. E quelle francesi probabilmente se ne sono accorte per prime. Vediil piano strategico del Crédit Agricole. E BNP, oltre a controllare Arval, uno dei leader del noleggio a lungo termine, il Gruppo si è posto l'obiettivo di generare un ulteriore miliardo di euro di ricavi attraverso le sue iniziative ditrasversale entro il 2025. In Francia, ad esempio, la banca transalpina lancerà la prima fase della sua piattaforma didigitale dedicata all-in-one entro il 2023. In pochi click, utilizzando l'applicazione o il sito web mabanque (nome che èquello adottato dal CA per la propria app...) i clienti retail di BNPin Francia, potranno ...

Le soluzioni di mobilità sono sempre più importanti nelle attività delle banche. E quelle francesi probabilmente se ne sono accorte per prime. Vedi anche il piano strategico del Crédit Agricole . E ...... rafforzando le relazioni frae investitori finanziari specializzati nel debito privato, mantenendo un attento presidio del rischio". "E' per me motivo di particolare soddisfazione ...La stragrande maggioranza delle banche, infatti, applica un costo per questa operazione se la si effettua con sportelli ATM di istituti differenti. Solitamente si tratta di una spesa di 1,50 euro, ma ...Le soluzioni di mobilità sono sempre più importanti nelle attività delle banche. E quelle francesi probabilmente se ne sono accorte per prime. Vedi anche il piano strategico del Crédit Agricole. E BNP ...