Gazzetta | Milan | Maignan si fa male di nuovo Rischia di tornare in campo nel 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il portiere del, Mike, era quasi pronto pera disposizione di Pioli e invece ha dovuto fermarsi diper un altro infortunio. Maigna ha saltato le ultime cinque partite, tra campionato e Champions League, per un infortunio al polpaccio. Oggi ilstop, durante l’allenamento tenutosi aello. Secondo quanto riferisce Sky, il portiere francese sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capire l’entità del problema, ma si teme chedebba restare fermo ai box anche nelle prossime settimane. Sportmediaset scrive: Il portiere rossonero, che stava lavorando per recuperare dalla lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata in nazionale, è stato costretto a unstop, sempre per un problema al ...

Ancora un guaio per Mike Maignan. E bruttissima notizia per il, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l'infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Maignan, secondo un'anticipazione di Sky che ha trovato ...Ladri nella villa del difensore delTheo Hernandez a Cassano Magnago , in provincia di Varese. Ieri sera una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione del calciatore, che era assente. Erano invece in casa la compagna e il ...Dopo un giorno di riposo che ha fatto seguito alla grande serata del Gran galà del calcio dove il Milan è stato ampiamente protagonista, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello agli ordini di Stef ...Come riferisce Gazzetta, Chiesa, Pogba e Di Maria disponibili, almeno per il derby d’Italia contro l’Inter del 6 novembre. Alla Continassa incrociano le dita, ma non si ...