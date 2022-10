QUOTIDIANO NAZIONALE

Per la prima volta sono stati superati i 60 chilogrammi di materiale raccolto per abitante a livello ...... come quella che si usa per le scatole diondulato. Il produttore finlandese die imballaggi Stora Enso ha spiegato a Bloomberg di essere stato costretto a cambiare "ricetta" e ad ... Carta e cartone, cresce la raccolta differenziata: +3,2% in Italia - Economia - quotidiano.net La Russia ha proibito l'esportazione di legno di betulla, in risposta alle sanzioni. E l’aumento dei costi della cellulosa e dell'energia ha messo in crisi il settore della carta ...Un lavoretto di Focus Pico per trasformare qualche rotolo di cartone in un maniero infestato da spiriti. L'ideale per la festa di Halloween!